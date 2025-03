"Carnaval favorece a propagação de infecções respiratórias", diz especialista

Durante o programa CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (6/3), a otorrinolaringologista Marcela Suman comentou sobre as principais inflamações que acontecem no início do ano. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, ela ressaltou os pontos de alerta para essas doenças e os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação.



“A porta de entrada sempre é o nariz. Começa pela cavidade nasal, depois evolui para a garganta, que pode transitar para a laringe ou para a traqueia. Quando o nariz fica muito congestionado, também há possibilidade de otite, que é uma infecção no ouvido”, relatou a especialista sobre as infecções respiratórias virais.

A médica comentou sobre as aglomerações de carnaval, que costumam gerar muitas infecções.“O carnaval veio para selar um pouco mais essa transmissão devido à aglomeração. Muitas pessoas de vários locais diferentes vieram para cá e esse evento proporcionou uma transmissão maior. O período de retorno escolar também contribui para o aumento nas infecções”, afirmou.

A especialista em procedimentos estéticos no nariz falou sobre os cuidados de higiene que devem ser adotados na região nasal e comentou sobre os tratamentos para as infecções nas vias aéreas. “A lavagem com soro fisiológico é a base da higiene nasal. O segundo ponto é a procura de um médico especializado, que vai receitar um remédio para a redução da inflamação nasal”, explicou.

Marcela Suman esclareceu sobre os tratamentos específicos para cada tipo de infecção. “Eles serão definidos de acordo com a infecção, podendo ser usados antialérgicos, antibióticos e antivirais. Usamos muito os medicamentos corticosteroides nasais, medicamentos em spray que não são absorvidos pela corrente sanguínea”, ressaltou.

Segundo ela, alguns cuidados devem ser adotados durante a lavagem nasal. “Temos que ter cuidado para não atingir a base do crânio ao lavar o nariz. Por isso é indicado inclinar a cabeça para trás e fazer a aplicação do soro de cima para baixo, que vai lavar o nariz e levar para a garganta.” Outra técnica sugerida por Marcela é inclinar a cabeça um pouco para frente, de forma lateralizada, e aplicar o soro para retirar as sujeiras pela outra narina

Assista à entrevista completa:

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho