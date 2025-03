Março Mais Mulher: GDF realiza ações voltadas ao público feminino

O governo do Distrito Federal lançou o calendário com mais de 300 ações voltadas para as mulheres em todas as regiões da capital. A programação do Março Mais Mulher reúne atividades promovidas por órgãos públicos, organizações do Judiciário, embaixadas e instituições privadas, com o intuito de fortalecer a luta pela igualdade de gênero e oferecer suporte às mulheres em diversas áreas. O calendário oficial foi lançado nesta sexta-feira (7/3), no Palácio do Buriti.

Entre as ações, que celebram o dia Internacional da Mulher, as que mais se destacam são as palestras em escolas, entrada gratuita para mulheres no Zoológico no sábado (8/3), passeios motociclísticos, campanhas de prevenção à violência, eventos esportivos e culturais, além de iniciativas voltadas para a capacitação profissional. A Secretaria da Mulher (SMDF) reforça que o objetivo é alcançar diferentes públicos e garantir a presença feminina em todos os espaços.

A secretária da Mulher, Hélvia Paranaguá, ressaltou a importância de investir na autonomia das mulheres desde cedo. “Quando as meninas são empoderadas, elas ganham confiança, voz e capacidade de tomar decisões sobre suas vidas. Isso promove a igualdade de gênero e impacta a sociedade como um todo. Meninas empoderadas se tornam líderes e inspiram futuras gerações”, destacou.

Inaugurações



Além das ações do Março Mais Mulher, o DF terá a ampliação da rede de proteção às mulheres. Até o fim deste ano, quatro novas unidades da Casa da Mulher Brasileira serão entregues, fortalecendo o atendimento especializado para vítimas de violência. A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, detalhou a expansão dos equipamentos públicos voltados para essa pauta.

“Quando chegamos à Secretaria da Mulher, tínhamos apenas 16 equipamentos públicos voltados para atender as mulheres. Atualmente, esse número subiu para 30. A ampliação das Casas da Mulher Brasileira é mais uma prova do compromisso com essa causa, garantindo acolhimento, assistência jurídica e social em um só lugar para todas as mulheres”, afirmou.

Giselle Ferreira destacou que o calendário é a união do governo e da sociedade civil. "A pauta da mulher é de janeiro a janeiro, e intensificada em março. São mais de 300 ações que envolvem saúde, justiça e conscientização. Já estamos na terceira edição e queremos que cada mulher possa procurar saber se em sua cidade terá algum tipo de atendimento. Queremos um Distrito Federal cada vez mais seguro para as mulheres”, afirmou a secretária da Mulher.

Capacitação

Outro eixo do Março Mais Mulher é a qualificação profissional. Cerca de seis mil mulheres foram certificadas em cursos como auxiliar administrativo, cuidadora de idosos, copeira, porteira e estética. Além disso, o Espaço PROMulher oferece formação gratuita em Ceilândia e Taguatinga, promovendo autonomia econômica e acesso ao mercado de trabalho.

O programa Prepara Mulher também se destaca como uma iniciativa de capacitação, ajudando mulheres a desenvolverem habilidades para entrevistas de emprego e aperfeiçoamento profissional. “Nosso objetivo é ampliar a empregabilidade e fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho”, explicou a secretária da Mulher.

Durante o lançamento do calendário, a senadora Damares Alves reforçou a importância de valorizar as mulheres e suas conquistas. “Nós queremos mais do que respeito. Queremos reconhecimento, queremos ser lembradas e celebradas. Hoje é um dia para a gente celebrar, celebrar. A existência do ser mais extraordinário que ocupa este planeta, que somos nós mulheres”, disse.

O secretário chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha representou o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão, e destacou que, desde o início da gestão, o governo priorizou a pauta feminina. “Quando o governador assumiu, encontrou a pauta da mulher abandonada. Com a Casa da Mulher Brasileira desmoronando e sem qualquer tipo de auxílio para a mulher. O governador revolucionou essa pauta porque a considera prioritária”, lembrou. Segundo dados da SMDF, o investimento na pauta feminina subiu 843% de 2020 a 2024, quando o orçamento empenhado passou de R$ 10 milhões para R$ 86 milhões.