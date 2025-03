Eixo Monumental e Esplanada têm trânsito alterado neste sábado (8/3)

Por Bárbara Xavier*—Em razão dos eventos de pós-carnaval do DF Folia, que têm previsão de início às 8h deste sábado (8/3) no Eixo Cultural Ibero-Americano, o Detran informa que ocorrerá o fechamento da via de ligação S1/N1, em frente à Feira da Torre, área que será destinada aos vendedores ambulantes.

Pensando na segurança dos pedestres, o Detran irá sinalizar as travessias no Parque da Cidade, na via S2 e na via de ligação N1/S1. Os agentes de trânsito estarão disponíveis para o patrulhamento na região, desenvolvendo assim maior fluidez no trânsito.

Já na Esplanada, com início às 19h, ocorre a Corrida da Mulher — 10k Night Powerful Woman. O evento irá contar com uma diversidade nos percursos, 3, 5 e 10km pelas vias: S1, Palácio Presidencial e N1. A partir das 18h30, o Detran vai interditar cinco faixas da via S1, a partir do Museu da República, e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul, e para acesso à Catedral, apenas pelo túnel da Cúria, na via S2.

As equipes do Detran-DF também serão responsáveis pela interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu. A previsão é que as interdições nas vias ocorram até as 22h.