Estrutural terá atendimento gratuito do Hvep para cães e gatos

Por Leonardo Rodrigues*— O Serviço Veterinário Público ficará estacionado na Administração Regional do SCIA e Estrutural para a realização de atendimentos durante três meses, oferecendo cuidados primários para animais domésticos da comunidade. Já na próxima segunda-feira (10/3), a partir das 8h, serão distribuídas dez senhas diárias para consultas e intervenções veterinárias fundamentais, como triagem, exames laboratoriais e outros.

Procedimentos mais complexos, como cirurgias, castrações ou exames de imagem, não serão efetuados. Para tais serviços, os interessados devem buscar atendimento na sede fixa do Hvep, localizada no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga.

A importância da iniciativa para ampliar o acesso à saúde animal e fortalecer a política pública de proteção aos pets foi salientada pela vice-governadora do DF, Celina Leão. “Esse serviço itinerante reforça nosso compromisso com o bem-estar dos animais e com a população que mais precisa desse atendimento. Queremos garantir que os tutores tenham apoio para cuidar dos seus pets, promovendo saúde e qualidade de vida para todos”, destacou.

A relevância do projeto para a comunidade também foi frisada pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF). “Essa unidade móvel é essencial para levarmos atendimento veterinário acessível a quem mais precisa. Muitos tutores não têm condições de arcar com consultas particulares, e o Hvep vem para suprir essa demanda, garantindo mais saúde e bem-estar para os animais”, garantiu Edilene Cerqueira, secretária extraordinária de Proteção Animal.

A iniciativa busca informar os tutores dos animais sobre a necessidade de levar seus pets ao veterinário rotineiramente. Os casos urgentes devem ser levados diretamente à sede fixa do hospital.

