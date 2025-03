Vacinação contra HPV é ampliada para jovens até 19 anos no DF

Jovens até 19 anos que não tenham se vacinado contra o papilomavírus humano (HPV) podem comparecer a uma das salas de vacina da Secretaria de Saúde (SES-DF), a partir desta segunda-feira (10/3).

A ampliação temporária vai até 14 de junho, data em que a dose volta a ser exclusiva para crianças e jovens de 9 a 14 anos. A vacina protege contra verrugas genitais e alguns tipos de câncer, como os de útero, pênis, boca, ânus e laringe.

O imunizante é quadrivalente, ou seja, tem eficácia contra quatro sorotipos do vírus. Dessa forma, adolescentes que já tenham tido contato com algum sorotipo do HPV devem se vacinar.

O chefe da Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer (Asccan) da SES-DF, Gustavo Ribas, afirma que “a ação pretende levar a vacina para quem não a recebeu na idade indicada e proteger essa faixa etária, que é altamente vulnerável ao HPV”.

Há 30 mil doses em estoque no Distrito Federal, mas a gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, diz que se for necessário mais imunizantes, eles serão solicitados ao Ministério da Saúde. “Iniciamos a aplicação de doses contra o HPV no DF em 2013 e agora vamos possibilitar o acesso para quem já deveria ter sido protegido.”