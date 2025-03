Quarto homicídio em três dias: homem é encontrado morto no Recanto das Emas

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na quadra 309 do Recanto das Emas, por volta de 1h40 desta segunda-feira (10/3). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima apresentava perfurações no tórax, possivelmente causadas por uma faca, e sinais de lesões na cabeça. Ao lado do corpo, uma pedra ensanguentada foi encontrada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, constatou que o homem já estava sem vida. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que chegou ao local às 3h, assumindo a responsabilidade pela perícia da cena do crime.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima e também sobre a autoria do homicídio. A 27ª Delegacia de Polícia é a responsável pela região do Recanto das Emas e investiga o caso.

Esse é o quarto homicídio registrado no DF nos últimos três dias, o que acende um alerta para as autoridades de segurança pública. A população pode colaborar com informações pelo Disque-Denúncia 197 da PCDF.