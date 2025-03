"Parece que o Brasil está se separando", afirma ex-governadora do DF

O processo de redemocratização do Brasil e a importância de discussões democráticas no Congresso foram temas do CB. Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (10/3), que teve como convidada Maria de Lourdes Abadia (União), ex-deputada constituinte e ex-governadora do Distrito Federal. Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ela também comentou sobre males trazidos pela polarização política.

"Estamos atravessando um momento de muita expectativa e ansiedade. Vemos o país dividido com muitos conflitos, muitas fake news, e parece que o Brasil está se separando. Esse evento (no próximo sábado, 15/3) relembrando e reforçando a importância da democracia é fundamental", afirmou Maria de Lourdes sobre a polarização política no país. O evento ao qual a ex-governadora se referiu é a celebração dos 40 anos da redemocratização brasileira, na mesma data em que José Sarney tomou posse como presidente do Brasil, em 1985, encerrando, assim, 20 anos de ditadura. A cerimônia, promovida pela Fundação Astrogildo Pereira, será das 9h às 17h, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

Ela também falou sobre o risco de golpe de Estado que o Brasil sofreu. "Passamos por um momento difícil e hoje em dia estamos vendo cada vez mais notícias horríveis sobre isso. Eu vejo a política como o maior instrumento para o fortalecimento da democracia. O que a sociedade brasileira assiste hoje é um espetáculo de luta e xingamentos", avaliou.

Sobre os motivos que levaram à polarização no país, a ex-governadora avaliou como um fracasso político. "Acho que é um caso a ser estudado. Não sei se está faltando nas universidades, nas escolas, falar mais sobre a democracia", disse.

Maria de Lourdes falou sobre as brigas que se tornam cada vez mais comuns em sessões no plenário da Câmara Federal. "Imagino o doutor Ulysses Guimarães vendo isso, acho que ele descia e botava muita gente para correr do plenário. Isso é muito ruim, porque imagina os jovens vendo essas brigas e o desrespeito, me incomoda muito", completou.

Maria de Lourdes relembrou que veio de um tempo em que as discordâncias eram respeitadas. "Eu lembro que tínhamos extremos. Uma figura muito importante era o Jarbas Passarinho, que era de direita, e os outros senadores e deputados que representavam a esquerda, e havia respeito nas discussões e debates. Outra coisa importante é que quando falavam "É o Brasil", todo mundo se juntava. Havia uma comunhão", finalizou.





