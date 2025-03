BBB25: Aline sofre acidente durante brincadeira com Vitória Strada

A falta do que fazer parece que tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. No último final de semana, os brothers resolveram brincar de pique-esconde. A distração, no entanto, causou um pequeno acidente entre Vitória Strada e Aline Patriarca.

A policial, ao ser encontrada, disputou corrida com a atriz, que levou a melhor após ela cair no gramado. Depois do incidente, os brothers caíram na gargalhada, inclusive Aline que permaneceu no chão por alguns instantes sem acreditar no papelão que pagou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Aline e Vitória são absurdamente forçadas", "Caiu e na terça o tombo vai ser maior! Fora Aline, dona da verdade", "Aline tentando de todo jeito ser engraçada, mais não está dando certo".

E por falar em Aline Patriarca, a baiana enfrenta o Paredão da semana e corre o risco de ser eliminada ainda esta semana. Durante a votação para a formação da 8ª berlinda, no último domingo (9), a policial se tornou alvo de Thamiris, que foi a mais votada pela casa.

Para quem não acompanhou, Aline, Thamiris e Vinícius estão na disputa para ver quem permanece no programa. Até às 12h do dia, as enquetes apontavam para a saída de Thamiris com quem a policial teve um embate recentemente.