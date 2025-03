Saúde abre seleção para 250 médicos com salários de R$ 10 mil

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou, nesta segunda-feira (10/3), a abertura de um processo seletivo para a contratação temporária de 250 médicos, com salários de R$ 10.077,02, para uma jornada de 20 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (16/3).

As inscrições, que começam nesta terça-feira (11/3), serão realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A seleção será feita por análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional. Os candidatos aprovados serão contratados por um período de um ano, sem possibilidade de prorrogação.

O processo seletivo oferece 200 vagas imediatas para médicos generalistas, além de 700 para cadastro de reserva. Para neonatologistas, são 50 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. O resultado final e as convocações estão previstas para 10 de abril (neonatologistas) e 25 de abril (médicos generalistas).

Para se candidatar, os médicos generalistas devem possuir diploma de graduação em medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) do DF. Já os neonatologistas, além dos mesmos requisitos, devem comprovar especialização em neonatologia, por meio de certificado de residência médica ou título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A SES-DF ressalta a importância de os candidatos enviarem toda a documentação necessária no ato da inscrição, para garantir a participação no processo seletivo. O não cumprimento dessa exigência resultará na eliminação do candidato. Todos os detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados nos editais disponíveis no Diário Oficial do DF.