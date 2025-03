Educação e Marinha vão oferecer atividades esportivas para 300 alunos no DF

A cerimônia de assinatura do acordo ocorreu no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília - (crédito: Felipe de Noronha/SEEDF)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e a Marinha do Brasil formalizaram, nesta segunda-feira (10/3), um acordo de cooperação técnica para a implementação do programa Forças no Esporte (ProFest). A iniciativa beneficiará 300 crianças de duas escolas da rede pública: o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 do Varjão e a Escola Classe (EC) 8 do Cruzeiro.

O ProFest, que integra as ações de educação em tempo integral da SEEDF, combina atividades esportivas com o ensino de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. A cerimônia de assinatura do acordo ocorreu no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, com a presença de autoridades como a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

O comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, Marcus Vinicius Santos Ramos Braga, explicou que o programa existe desde 2003, mas agora foi oficializado por meio do acordo. "O Forças no Esporte é um instrumento para promover a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede pública em regime integral", afirmou.

A secretária Hélvia Paranaguá também ressaltou que o ProFest já revelou talentos esportivos que representam o Brasil em competições nacionais e internacionais. "Este programa utiliza o esporte como ferramenta educacional em tempo integral, transmitindo aos estudantes valores essenciais como disciplina, fair play, obediência, resiliência e colaboração", destacou.