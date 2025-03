Cortejo homenageia policial morto em treinamento. Veja vídeo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prestou homenagem, na manhã desta terça-feira (11/3), ao policial civil Rafael da Gama, que morreu em um treinamento no último domingo (9/3). Momentos antes do sepultamento, que ocorre nesta terça, centenas de viaturas da corporação participaram de um cortejo. O grupo passou pela BR-060, escoltado pelo Grupo de Motociclistas Batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e segue pelo Jardim Guanabara, na Avenida Perimetral, em direção ao cemitério Jardim do Cerrado.

Rafael, 35 anos, morreu em um hospital particular de Brasília após sofrer um mal súbito enquanto participava do Curso de Operações Táticas (COT) da PCGO, realizado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na capital federal, no último dia 26 de fevereiro. Rafael estava internado em coma e morreu há dois dias.

A PCGO emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “A Polícia Civil de Goiás manifesta profundo pesar pelo falecimento do policial civil Rafael da Gama Pinheiro. Neste momento de dor, a PCGO se solidariza com familiares e amigos desejando força e conforto para seus corações. Que Deus ampare a todos”, publicou a corporação nas redes sociais.