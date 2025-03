Vídeo: Viatura da Guarda Civil Municipal bate em carro e assusta moradores

Um fato curioso movimentou as redes sociais no início desta semana no Entorno do Distrito Federal. Enquanto dois jovens gravavam um clipe em frente a um carro na orla do lago da Cidade Ocidental, uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) bateu no veículo, uma BMW.

O secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito da Cidade Ocidental, Saulo Budin, se pronunciou e alegou que a equipe estava atendendo ocorrência de possível tráfico de drogas que estaria acontecendo na orla do lago. "A viatura se deparou com um ciclista e precisou desviar, ocasionando este acidente", disse. "Segundo a minha equipe, eles não estavam indo em direção ao veículo para fazer abordagem, eles estavam em outra ocorrência", acrescentou.

Veja vídeo da batida: