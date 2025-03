Acolhimento de moradores em situação de rua na Asa Norte é reforçado pelo GDF

As ações de acolhimento de moradores de rua na Asa Norte estão sendo reforçadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a partir desta terça-feira (11/3). Nesta fase, o objetivo é que as operações sejam realizadas em 28 endereços diferentes, todos na Asa Norte. As ações têm acontecido semanalmente desde abril de 2024. O Correio acompanhou a operação no primeiro ponto do dia, no balão do Setor Comercial Norte, próximo ao estádio Mané Garrincha.



A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEEDF), Secretaria da Mulher (SMDF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, da Codhab, do Detran-DF, da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Conselho Tutelar.



De acordo com o procedimento padrão da abordagem social, agentes da Sedes fazem um primeiro contato, oferecendo acolhimento e abrigo. Se a pessoa tiver interesse em trabalhar, agentes da Sedet oferecem uma carta de emprego, isto é, um documento que formaliza o encaminhamento direto para empresas com vagas de trabalho abertas.

Agentes da Secretaria de Saúde (SES) também participam da abordagem, oferecendo consultas e exames. Objetos pessoais, entulho e lixo são recolhidos por agentes da SLU. A Polícia Militar participa para garantir a segurança de todos, e os agentes da Novacap ficam responsáveis por transportar pertences de grande porte das pessoas em situação de vulnerabilidade para algum abrigo ou para a casa de familiares.

Segundo o coordenador da operação, o agente da DF Legal Robson Godoi, o trabalho é minucioso. "Dependendo do ponto, da situação e da quantidade de pessoas, chegamos a passar até duas horas no mesmo local. É um trabalho de convencimento e sensibilização. Se a pessoa não quer sair, não podemos obrigar. Mas, na maioria das vezes, passamos no mesmo ponto novamente outro dia. Aos poucos, nós vamos sensibilizando as pessoas de que vale a pena aproveitar as oportunidades de mudança de vida", destacou.