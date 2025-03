Celina Leão é absolvida em processo que respondia por corrupção

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi absolvida do processo que respondia na justiça pelo crime de corrupção passiva. A sentença foi divulgada na manhã desta terça-feira (11/3). Celina se pronunciou por meio das redes sociais e alegou estar convicta da própria inocência desde o início. Além da vice-governadora, três ex-deputados distritais que respondiam ao processo junto com ela também foram absolvidos.

A ação penal era movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e alegava que Celina Leão havia proposto o recebimento de propina em troca da destinação de emendas para a Associação Brasiliense de Construtores (ASBRACO) e para empresas prestadoras de serviços de fornecimento de leitos de UTI nos anos de 2015 e 2016. Os ex-deputados distritais Júlio César, Christianno Araújo e Renato Andrade também respondiam o mesmo processo e, assim como a vice-governadora, foram absolvidos.

A assessoria de Celina Leão divulgou nota à imprensa e declaro ter recebido com serenidade a notícia da absolvição. "Desde o início, Celina jamais se furtou em prestar esclarecimentos e sempre esteve à disposição da Justiça, convicta de sua inocência. A sentença, proferida em primeiro grau, independentemente da instância em que tenha sido decidida, reconhece de forma inequívoca a correção de seus atos", disse a nota.