Plano macabro: assassino de Louise invadiu casa de ex e deixou gás ligado

Investigações indicam que Vinicius Neres Ribeiro, recapturado na manhã desta terça-feira (11/3), no Gama, arquitetava um plano contra a ex-namorada, no período em que esteve foragido do sistema penitenciário. Portando uma mochila repleta de itens suspeitos, como facas, algemas, saco de lixo e serra, ele entrou na casa da vítima, roubou alguns pertences e deixou o gás de cozinha ligado. Também foi encontrada uma mecha do cabelo da mulher nos pertences do acusado.

Em regime semiaberto, após ser condenado pelo assassinato brutal da estudante Louise Ribeiro, em 2016, o criminoso começou a se relacionar com outra mulher que não tinha conhecimento do antecedente criminal do namorado. Ao descobrir sobre o seu passado, ela decidiu por fim à relação e começou a ser ameaçada por ele.

Beneficiado com trabalho externo, ele fugiu na última semana, mas foi recapturado na manhã de hoje. O Correio apurou que Vinicius, já tinha as chaves do imóvel da ex. Ela, que recebia ameaças do acusado, não estava em casa no momento da invasão. Devido às constantes ameaças do ex-estudante de biologia, a vítima abrigou-se em outra residência. Toda a ação de Vinicius ocorreu entre às 8h30 e às 10h desta terça.

Vinicius foi condenado a 23 anos de prisão e 10 dias-multa pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro, que chocou a capital federal. Segundo a investigação da época, Neres dopou Louise com clorofórmio, em um laboratório da instituição, e em seguida a asfixiou. O crime teria sido motivado pelo fato de a jovem recusar se relacionar com ele.

Após o crime, ele amarrou os pés e as mãos de Louise e enrolou o corpo em um colchão inflável. Em seguida, transportou o cadáver no carro da estudante até uma área de mata perto da instituição de ensino, onde o abandonou.

Toda a ação de Vinicius ocorreu na manhã desta terça-feira. Ele está detido novamente (foto: Material cedido ao Correio)