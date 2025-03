Novos pontos de ônibus com abrigos são instalados em Santa Maria

Onde anteriormente existiam placas sinalizando o ponto de ônibus, agora a população conta com os abrigos de passageiros, em um modelo reduzido, visando se adequar ao espaço disponível. Dentre as necessidades enfrentadas pelo cidadão, o fator decisivo para a implantação desses abrigos foi a necessidade em locais de grande movimento, como, por exemplo, o Hospital Regional de Santa Maria e o condomínio Total Ville, segundo a Administração Regional da cidade.

Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, afirma que é de extrema importância a implantação de abrigos, pois significa levar melhorias de acesso ao transporte público a toda a população.

O investimento será de mais de R$66 milhões para todas as regiões, sendo Planaltina, na localidade de Quintas do Maranhão, e no Itapoã as próximas regiões a receberem novos abrigos.