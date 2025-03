"Acusações infundadas", diz Julio Cesar, inocentado em processo de corrupção

O texto ressaltou que a sentença reafirmou a "conduta pautada na ética e no compromisso com o povo do DF" do deputado federal - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Investigado em um processo de corrupção passiva, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) se manifestou em suas redes sociais, por meio da assessoria, após ser absolvido. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi divulgada nesta terça-feira (11/3).

O texto ressalta que a sentença reafirmou a “conduta pautada na ética e no compromisso com o povo do DF” do deputado federal. De acordo com a nota, desde o início das investigações, Julio Cesar Ribeiro sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando para o esclarecimento dos fatos e reafirmando sua confiança na Justiça.

“Sua absolvição comprova que as acusações eram infundadas e que sua atuação parlamentar sempre foi guiada pela transparência, responsabilidade e compromisso com a população”, destacou a nota postada.

Ação

A ação penal era movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e apontava que o parlamentar teria solicitado propina em troca da destinação de emendas para a Associação Brasiliense de Construtores (ASBRACO) e para empresas prestadoras de serviços de fornecimento de leitos de UTI, nos anos de 2015 e 2016.

Além do deputado Julio Cesar Ribeiro, a vice-governadora Celina Leão (PP) e os ex-deputados distritais Cristianno Araújo e Renato Andrade também respondiam ao mesmo processo e, assim como o parlamentar republicano e a vice-governadora, foram absolvidos.

A assessoria de Celina Leão também divulgou nota à imprensa, em que diz ter recebido com serenidade a notícia da absolvição. "Desde o início, Celina jamais se furtou em prestar esclarecimentos e sempre esteve à disposição da Justiça, convicta de sua inocência”, pontuou.