Descarte irregular no DF foi de 653 mil toneladas em 2024

Jogar uma latinha pela janela do carro, descartar uma bituca de cigarro na mata e largar lixo ou resto de entulho pela rua podem parecer ações que não geram grandes impactos. Mas os dados e especialistas ouvidos pelo Correio dizem o contrário. O descarte irregular de lixo pode trazer problemas graves para a saúde pública e o meio ambiente, além do transtorno causado nas cidades. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), as cinco regiões com maior ocorrência de descarte irregular de resíduos em 2024 foram Ceilândia (72.766t), Plano Piloto (54.886t), Taguatinga (46.198t), SCIA/Estrutural (44.274t) e Guará (44.229t).

No ano passado, foram acumuladas 653.936 toneladas de lixo descartado inadequadamente no Distrito Federal, de acordo com o SLU. O doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB) Christian Della Giustina alerta que essa prática pode impactar na saúde pública, atraindo o mosquito da dengue. "O DF é uma unidade da federação onde a construção civil é muito forte. Então, a gente tem um passivo de entulho de obra. Quando descartado irregularmente, e as ruas estão alagadas, é um lugar onde a água se acumula e resulta na proliferação de doenças", enfatizou Christian.

Ele explicou que os pequenos lixos acumulados entopem bocas de lobo e galerias pluviais."Além de contaminarem o solo e o lençol freático, causam a obstrução dos bueiros, o que gera os alagamentos. A água da chuva não é drenada e sobe para a superfície, afetando o trânsito. Os resíduos também podem chegar às galerias pluviais, possibilitando a chegada aos corpos receptores. Se for na bacia do Lago Paranoá, os resíduos acumulados são despejados no lago e geram poluição", afirmou.

Consequências

A Secretaria DF Legal é responsável pela aplicação de multa para quem descarta o lixo de maneira irregular. Os valores variam de R$ 117,37 a R$ 293.527,50. Em 2024, foram 249 multas aplicadas. Em janeiro deste ano, foram 19. Apesar das penalidades, o descarte irregular se mantém, uma vez que a população não tem a devida conscientização e algumas vezes a fiscalização não é realizada.

Os problemas são diversos. Desde a poluição visual na cidade até o mau cheiro. Valdécio Rabelo, de 65 anos, morador da QNP 10 de Ceilândia, relata que está indignado com o lixo acumulado. "Um dos problemas é o mau cheiro. Crianças e idosos passam pelas ruas e ficam muito incomodados. Já vi ratos, pombos e cachorros no meio do lixo. Às vezes, o SLU nem fiscaliza. Tem dia que o lixo fica empilhado do tamanho de uma árvore, bate lá nas folhas", relatou.

Valdécio Rabelo, de 65 anos, afirma que tem dias que as ruas alagam e levam todo o lixo acumulado para as avenidas (foto: Leonardo Rodrigues)

De acordo Rogério Firmino, 48 anos, enfermeiro e morador de Ceilândia, a população agrava a poluição da região, resultando em alagamentos. "O pessoal vem e limpa. Eles veem que está limpo e jogam de novo. Na verdade, quem está se autossabotando é a própria população. Depende muito também da conscientização de cada um", disse.

Rogério Firmino, de 48 anos, relata que falta conscientização dos próprios moradores (foto: Leonardo Rodrigues)

Mitigação

A educação ambiental para conscientizar a população e a intensificação das ações de fiscalização de crimes ambientais por meio de drones, que permitem um monitoramento mais eficaz, são métodos que podem minimizar o descarte irregular de lixo, de acordo com o doutor em Desenvolvimento Sustentável Christian Della Giustina. Ele acredita que o governo deveria viabilizar a destinação correta de entulho para a população, a fim de evitar esse descarte irregular.

O SLU informou que mapeia os pontos críticos de descarte irregular do Distrito Federal e, portanto, mantém um cronograma de limpeza diário. O recolhimento dos resíduos descartados irregularmente é realizado por meio da remoção manual, na qual os garis retiram resíduos mais leves, e mecanizada, por meio de pá carregadeira, que retira resíduos mais pesados, como entulho e volumosos. "Recolhemos mais de 12 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente em 15 regiões só neste ano. As campanhas são muito importantes para que o cidadão realize o descarte correto do lixo, evitando a poluição e a dengue", enfatizou a engenheira ambiental e diretora Técnica do SLU, Andrea Almeida.

Em 2024, o SLU gastou mais de R$ 54 milhões com os serviços de remoção de resíduos descartados irregularmente e implementando 23 papa-entulhos em pontos estratégicos do DF. E, para conscientizar a população, o órgão conta com algumas ações, como a Campanha Cidade Limpa Vence a Dengue, que visa alertar os moradores do DF sobre a importância do descarte correto de resíduos para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença; e o Projeto Mobilização em Ação; que percorre as ruas do DF com vários mobilizadores ensinando sobre o descarte correto e a separação do lixo, assim como seu acondicionamento.

Onde é proibido jogar lixo

Não se deve descartar lixo fora dos locais e dias apropriados para a coleta de cada tipo de resíduo. Nas coletas convencional (resíduos orgânicos e rejeitos) e seletiva (resíduos recicláveis), o cidadão deve acondicionar seus resíduos corretamente em sacos de lixo em frente à própria casa ou em contêineres de condomínios (quando for o caso), sempre nos dias corretos, com pelo menos uma hora de antecedência ao horário da coleta, que pode ser consultado no site do SLU ou no aplicativo SLU Coleta DF.

Também não se deve descartar entulhos, volumosos, podas e galhadas em áreas públicas. Nesse caso, o cidadão poderá descartar no papa-entulho. Materiais recicláveis devem ser descartados na coleta seletiva ou nos papa-recicláveis. Os transeuntes não devem jogar lixo no chão. Utilize as lixeiras/papeleiras instaladas em todo o Distrito Federal.

Os resíduos da logística reversa (como resíduos eletrônicos, medicamentos e pneus, por exemplo) devem ser entregues em um dos Pontos de Entrega Voluntária. Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), que é o órgão responsável pela Logística Reversa no DF: www.sema.df.gov.br/pontos-de-entrega-voluntaria-pevs/.

*Estagiários sob a supervisão de Eduardo Pinho