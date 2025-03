Mercedes-Benz é tomada por fogo nesta segunda-feira (17/3), no Gama

Um veículo da Mercedes-Benz, modelo A90, de cor branca, foi tomado por chamas, na tarde desta segunda-feira (17/3), no Gama. O condutor do carro estava no local e foi avaliado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não sofreu ferimentos e não houve necessidade de ser encaminhado à unidade hospitalar.

O incêndio com o automóvel ocorreu na Área Especial 2, Praça 2 nas proximidades do Mercadão Leste. No local, os bombeiros encontraram o carro com o interior tomado pelas chamas. Os socorristas equipes iniciaram o combate direto ao fogo, utilizando linhas de mangueiras para conter e extinguir o incêndio.

Com a rápida atuação dos bombeiros, o veículo não foi completamente consumido pelas chamas. Ainda não informações sobre a dinâmica do ocorrido. Não houve vítimas.