Vendas de imóveis disparam com a redução do ITBI no Distrito Federal

O mercado imobiliário da capital federal teve um crescimento de 36,4% em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo mês do ano passado. E se a referência for dezembro de 2024, o salto é ainda mais expressivo: 96,6%.

Os números estão detalhados no Boletim de Conjuntura Imobiliária, que será divulgado hoje pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi-DF). O Valor Geral de Vendas (VGV) de janeiro de 2025 alcançou R$ 2,36 bilhões, contra R$ 1,73 bilhão do mesmo mês de 2024.

Na avaliação do presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia, o crescimento no volume de vendas é reflexo da redução da alíquota do Imposto para Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, que entrou em vigor em 1º de janeiro. A medida reduziu a alíquota para imóveis usados de 3% para 2% e para imóveis novos de 3% para 1%.

"Sem dúvida, foi uma decisão acertada. Embora a arrecadação direta do ITBI tenha caído 13%, o volume de vendas cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o aumento das transações impulsiona a arrecadação de outros tributos ao longo da cadeia imobiliária, como os impostos pagos por cartórios, imobiliárias e corretores, sem contar a movimentação econômica gerada pelo setor", afirma Maia.

Tecnologia de arranha-céu

A redução do ITBI entrou em vigor em 1º de janeiro. Alíquota de imóveis novos caiu de 3% para 1%; e dos usados de 3% para 2% (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, o Sinduscon, realiza, hoje, um importante debate sobre tecnologia, sustentabilidade e fundações de edifícios altos. Profissionais de referência no mercado estarão em Brasília para analisar um projeto em Balneário Camboriú (SC), com mais de 500m e anunciado como o maior arranha-céu residencial do mundo.

De acordo com o Sinduscon, a ideia da discussão não é defender prédios mais altos na capital federal, principalmente porque Brasília tem legislação própria que define alturas e gabaritos. A ideia é compartilhar experiência técnica, com foco no aumento da qualidade das construções.

Inflação em alta na capital

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE na capital federal apresentaram alta em fevereiro (foto: Freepik)

A inflação no Distrito Federal atingiu o maior patamar desde março de 2022, segundo o IBGE. Em fevereiro, o índice ficou em 1,38%, acima da média nacional (1,31%) e bem maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado (0,75%). Em 12 meses, o IPCA acumulado está em 5,55%. O dado é ainda mais preocupante porque todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados na capital federal apresentaram alta em fevereiro. Os brasilienses perceberam a maior alta na habitação: 4,41%.

De acordo com o IBGE, o aumento expressivo se deu em razão do fim da incorporação do Bônus de Itaipu, que concedeu descontos em faturas de energia elétrica. Com isso, o subitem energia elétrica residencial passou de uma queda de 14,37% em janeiro para uma alta de 18,22% em fevereiro. O grupo educação teve alta de 4,30%, em virtude dos reajustes nas mensalidades escolares praticados no início do ano letivo.

Impacto no Jardim Botânico

Está marcada a data da audiência pública para apresentar e discutir o Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) do empreendimento Residencial Reserva do Bosque, no Jardim Botânico. Será a partir das 19h, com transmissão pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental. Uma das grandes preocupações da comunidade é como ficará o trânsito na região, com grandes gargalos registrados nas vias de acesso à Ponte JK e na subida da QI 23 do Lago Sul.