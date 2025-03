Praça Internacional da Paz, na Asa Norte, ganha iluminação pública

O Programa de Gestão de Águas e Drenagem Urbana do Distrito federal (Drenar DF) começou a abrir as valas para a instalação dos postes na Praça Internacional da Paz, localizada no setor de Embaixadas Norte. A programação é para que no dia de amanhã (13), tudo seja finalizado, e que a ligação da rede seja realizada.

A praça ganhou nove postes novos, sendo quatro de 16 metros, com quatro pétalas de LED de 215w, e cinco de aço de 7,5 metros com luminária de 120w.

Edison Garcia, presidente da CEB IPes, destacou que “este é mais um importante projeto que a gestão do governador Ibaneis Rocha entrega para a população de Brasília. A Praça Internacional da Paz é mais um equipamento público importante para a cidade, com potencial para ser mais um importante ponto turístico. E a CEB IPes, parceira no projeto, entrega iluminação moderna, com tecnologia LED, para que os moradores possam aproveitar ainda mais”.

A praça, construída após a escavação do Drenar DF, no setor de Embaixadas Norte,é parte do projeto urbanístico de criação do novo ponto turístico em Brasília. O projeto foi desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).