Homem rende duas vítimas e rouba carro com arma falsa em Taguatinga

Um homem de 32 anos, que rendeu um casal e roubou um carro, foi preso na tarde desta quarta-feira (12/3), em Taguatinga. No momento do assalto, as vítimas estavam na QNH, próximo a Feira dos Goianos, em um Chevrolet Onix. O suspeito os ameaçou com uma arma falsa e, além do veículo, levou os celulares deles.

Após o roubo, o infrator iniciou uma fuga em alta velocidade e, ao chegar na Avenida Hélio Prates, o carro se chocou com uma moto que transportava duas pessoas. Após a colisão, o veículo ficou deteriorado, sem condições de ser conduzido. Ele tentou escapar a pé, mas foi detido pelos policiais.

Os dois indivíduos da moto ficaram conscientes, estáveis e foram orientados pelos bombeiros. Um deles sentiu dores no corpo e o outro estava com suspeita de fratura na perna.

O autor do crime possuía uma extensa ficha criminal, acumulando passagens pela polícia, incluindo dois furtos, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à 17ª DP.