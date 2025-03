PM encontra Hilux 'tunada' com tabletes de cocaína em Santa Maria

De acordo com os policiais, o condutor do veículo possui longo histórico criminal, incluindo passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Quatro tabletes e meio de cocaína fora apreendidos, nesta quarta-feira (12/3), durante uma operação conjunta realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e da Polícia Militar do DF (PMDF).

A droga estava escondida em um fundo falso na carroceria de uma caminhonete Toyota Hilux. Quatro tabletes estavam ocultos em um compartimento secreto, enquanto o restante da cocaína foi encontrado em outro local do veículo.

De acordo com os policiais, o condutor do veículo possui longoo histórico criminal, incluindo passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo. Além da droga, a caminhonete utilizada para o transporte da cocaína também foi apreendida. O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal (PF) para as devidas providências.