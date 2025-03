Alta velocidade: PM recupera moto furtada antes mesmo de BO ser registrado

Policiais militares do Rádio Patrulhamento do 8º Batalhão de Polícia Militar (Ceilândia) recuperaram uma motocicleta furtada na Área de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia na tarde desta quarta-feira (12/3). A recuperação do veículo ocorreu em tempo recorde, antes mesmo que a vítima concluísse o registro da ocorrência na delegacia.

Após serem informados sobre o furto, os policiais intensificaram o patrulhamento na região. Durante as buscas, a equipe se dirigiu a uma área de mata no Setor P Sul, local conhecido pelo abandono de veículos furtados. A moto foi encontrada nas proximidades da QNP 28. O veículo foi encaminhado à 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).