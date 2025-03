Conselheiro do CNJ recebe título de Cidadão Honorário do DF

Foi concedido, nesta quinta-feira (13/3) o título de Cidadão Honorário ao conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luis Fernando Bandeira de Mello Filho. De iniciativa do deputado Robério Negreiros (PSD), a homenagem reconhece a atuação de Bandeira como secretário-geral da Mesa do Senado e do Congresso Nacional.

“Além de um gesto de gratidão, ressalto que esse titulo reforce o empenho, para que possamos continuar construindo um DF melhor”, disse o deputado Robério Negreiros durante a cerimônia na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Para o parlamentar, a trajetória profissional do consultor já o torna “mais que merecedor” do título. “Bandeira é consultor do Senado bastante competente e tem uma história aqui no DF. Foi secretário geral da mesa, deu posse a três presidentes e hoje está no CNJ”, disse.

O conselheiro é paraibano e está há 21 anos na capital. “Vim para Brasília há 21 anos, acompanhei um terço da história de Brasília de perto. Aqui conheci minha esposa, aqui meus filhos nasceram. Tenho uma profunda identidade e conexão com a cidade”, contou. “Receber esse título é, não só uma honra, mas um compromisso público de continuar trabalhando pela capital”, completou.

Currículo

O conselheiro é bacharel e mestre em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Tomou posse do cargo de consultor legislativo do Senado em 2024.

Bandeira também atuou como consultor jurídico e chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social (2011-2013). No Senado, foi chefe de gabinete do Presidente (2013-2014), diretor-geral (2014-2015) e secretário-geral da Mesa (2014-2021).