Projeto Produtor de Água no Descoberto receberá R$ 2 milhões em 2025

O Projeto Produtor de Água no Descoberto, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), conta com um investimento de R$ 2 milhões previsto para este ano. A iniciativa, que já deu início às ações de 2025, beneficia nove propriedades rurais e inclui plantio de mudas nativas, reforma de estradas e instalação de sistemas de esgotamento sustentável.

Os produtores rurais que são contemplados pelo projeto, recebem melhorias como instalação de cercas para proteger a vegetação e terraceamento para evitar erosão, entre outros. Além disso, são construídos 37 bolsões de infiltração de água da chuva (barraginhas) e implantados dois sistemas de esgotamento sanitário com fossas biodigestoras.

Criado em 2019, o objetivo da iniciativa é tornar a bacia do Alto Descoberto uma referência em produção sustentável de água e alimentos, garantindo segurança hídrica e preservando a vegetação nativa. As primeiras áreas beneficiadas somam 232 hectares e abrangem as microbacias dos córregos Barrocão, Bucanhão e Capão da Onça. Outro ponto da ação é a plantação de 13.570 mudas nativas do cerrado em uma área de aproximadamente 14 hectares.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba Interestadual, parceiro do projeto, já investiu R$ 350 mil na contratação de projetos individuais e mais R$ 850 mil em ações de preservação dos recursos hídricos e prevê, nos próximos cinco anos, a aplicação de cerca de R$ 10 milhões de reais.

*Com informações da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb)