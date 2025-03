DF amanhece chuvoso, mas terá calor de até 32 °C nesta sexta-feira

Várias regiões do Distrito Federal amanheceram sob forte chuva nesta sexta-feira (14/3), com registros de relâmpagos e trovões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do tempo instável no início do dia, a previsão indicou a mínima de 17 °C, mas o calor deve predominar, com máxima de 32 °C e umidade variando entre 25% e 95%.

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a chuva intensa é resultado da combinação entre calor e umidade, fenômeno comum neste período do ano. Segundo o especialista, a condição deve permanecer durante o fim de semana com pancadas de chuva, mesmo que de forma isolada.

Em Brasília, o volume acumulado até as 8h chegou a 52,4 mm, enquanto no Gama o índice foi de 25,8 mm. Brazlândia registrou 22,2 mm, e no Paranoá, o acumulado foi de 7,4 mm. Na estação de Águas Emendadas, o volume de chuva foi baixo, marcando apenas 0,2 mm.

O especialista explica que a combinação entre calor e umidade tem favorecido a formação de nuvens carregadas, provocando chuvas fortes e rápidas. "Estamos ainda no período chuvoso. Mesmo que o mês passado e o início deste mês tenham sido mais secos, a chuva só termina climatologicamente em abril", disse ao Correio.

Cuidados

A Defesa Civil recomenda que a população fique atenta aos alertas de temporais e evite áreas de alagamento. Também é aconselhado não utilizar equipamentos elétricos durante as tempestades, evitar contato com materiais condutores de energia e, caso esteja na rua, buscar abrigo em locais seguros.