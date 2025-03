Edital vai impulsionar tecnologia 4.0 no agronegócio no DF e Entorno

A Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (COOPA-DF) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançaram um edital que destinará R$ 900 mil para o financiamento de seis projetos-pilotos voltados para a modernização do agronegócio. A iniciativa, chamada de Agro 4.0 e lançada nesta sexta-feira (14/3), busca impulsionar a adoção de tecnologias 4.0 em propriedades rurais da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF).

Os interessados deverão formar um Grupo de Trabalho (GT) composto por, pelo menos, uma Provedora de Solução Tecnológica ou Startup e dois Produtores Rurais, que serão responsáveis pela adoção e implementação das soluções tecnológicas em propriedades rurais situadas nos municípios da RIDE-DF ou associadas à COOPA-DF.

O vencedor de cada categoria ganhará o fomento de R$ 150 mil. Os valores brutos, por projeto, variam conforme as categorias do edital, como controle e desempenho de máquinas agrícolas, monitoramento avançado na pecuária, controle de pragas e doenças, tecnologias para armazenamento e pós-colheita, irrigação e gestão hídrica e prevenção de incêndios. Os projetos deverão demonstrar soluções inovadoras baseadas em tecnologias 4.0, incluindo IoT, Inteligência Artificial, Big Data, Blockchain, sensoriamento remoto, computação em nuvem, entre outras.



As iniciativas que vão disputar o fomento serão avaliadas com base em alguns critérios de seleção, entre eles o grau de inovação e impacto da solução tecnológica, o potencial de ganho em eficiência e produtividade, a viabilidade técnica e econômica do projeto, a sustentabilidade e capacidade de reduzir desperdícios e a relevância para o agronegócio na RIDE-DF.

O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, ressaltou a importância do edital para tornar o agronegócio mais moderno e competitivo. “A agricultura do século 21 é baseada em tecnologia, com softwares, startups e drones. Com este edital, estamos investindo R$ 900 mil em soluções inovadoras para a agricultura no DF e mais R$ 700 mil em apoio à AgroBrasília. Queremos testar essas tecnologias localmente e expandi-las para todo o Brasil”, afirmou ao Correio. Ele também destacou que a iniciativa está alinhada com a Nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal que fortalece a agroindústria.

O presidente da COOPA-DF, José Guilherme Brenner, destacou o potencial da região para desenvolver tecnologias agrícolas inovadoras. “Temos um ecossistema forte, com profissionais qualificados e startups promissoras. Este edital é uma oportunidade para fomentar novas soluções para o agronegócio. Convidamos todos os inovadores e produtores a se inscreverem e participarem deste movimento”, declarou.

O secretário-executivo de Agricultura, Pedro Paulo Barbosa Gama, reforçou a importância da inovação para o crescimento do setor. “Apoiar novas tecnologias é essencial para impulsionar o agronegócio. A Secretaria está aberta para colaborar com iniciativas que tragam inovação para o campo”, afirmou o representante da pasta.

Como participar

Os interessados podem acessar o edital completo e seus anexos no site da ABDI. As propostas devem ser apresentadas dentro do prazo estabelecido no regulamento para que possam entrar na disputa pela premiação.