Equipes realizam desobstrução de bocas de lobo no Plano Piloto

Nesta sexta (14), os serviços realizados foram lavagem, retirada de terra e limpeza das canaletas da passagem subterrânea da 105 Sul, afetada pelo temporal desta madrugada. Também foram feitas limpezas nas bocas de lobo na tesourinha da 109/110 Sul, onde o acúmulo de material orgânico levado pelas águas da chuva comprometeu o escoamento da rede de águas pluviais.

Bruno Olímpio, administrador do Plano Piloto, afirma que as equipes estão atentas às necessidades da população. “Nosso objetivo com essas ações é minimizar os transtornos causados pelas chuvas no dia a dia dos moradores. As equipes estão empenhadas em atender às situações emergenciais e em mapear os pontos que necessitam de serviços”, pontua.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde segunda-feira (10), as equipes estão realizando um mutirão de limpeza em áreas públicas, incluindo o recolhimento de lixo, folhas e galhos das vias, como nas quadras 103, 105, 109 e 908 Sul.