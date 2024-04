Morre César Lacerda, 1º administrador do Plano Piloto e ex-distrital

Morreu, na manhã deste sábado (20/4), César Trajano de Lacerda, 89 anos, primeiro administrador regional do Plano Piloto e do Recanto das Emas, e ex-deputado distrital, que exerceu dois mandatos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, entre 1995 a 2002.

Com uma vasta atuação na CLDF, César apresentou mais de 1,4 mil propostas durante o período em que esteve eleito, incluindo 333 projetos de lei, 179 projetos de lei complementar, 26 propostas de emenda à lei orgânica, 78 projetos de decreto legislativo, 13 projetos de resolução, 137 indicações, 433 moções, quatro recursos e 228 requerimentos.

Ele foi líder do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na CLDF, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP) e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), e foi membro da Executiva Nacional do PTB.

César também é responsável pela criação da Lei nº 1.084/1996, que determina a divulgação de pessoas desaparecidas nas contas de água e luz; Lei nº 2.555/2000, que instituiu o Dia de Conscientização do Combate à Fome e à Miséria; e pela Lei nº 2.768/2002, que instituiu a meia-entrada para os estudantes das escolas públicas e particulares do DF.



Além do Plano Piloto e do Recanto das Emas, o político também atuou como administrador regional de diversas outras cidades, como: Gama, Santa Maria, Lago Sul, São Sebastião e Jardim Botânico.

O trabalho de César foi além do Distrito Federal. O ex-distrital também já foi vereador de Pires do Rio, em Goiás, em 1954. Em 1994, foi o único deputado eleito pelo extinto Partido Republicano Nacionalista (PRN).

Paulo Lacerda, um dos seis filhos do político, enalteceu o trabalho do pai. "Meu pai foi um homem que iniciou e construiu vários projetos importantes para nossa cidade, mas o seu maior legado foi a inspiração de amor e coesão dentro da família, o que nos mantém fortemente unidos", disse.

Velório

O velório de César Trajano ocorrerá neste domingo (21/4), no cemitério Campo da Esperança, a partir de 13h30. O sepultado será às 16h.

César Trajano será sepultado neste domingo (21/4), no cemitério Campo da Esperança (foto: Divulgação)