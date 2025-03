Mirtilo no Cerrado: produtora aposta em inovação e turismo rural no DF

O crescimento da agricultura no DF recebe incentivo do GDF - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

O cultivo de mirtilo, fruta típica de países do hemisfério norte, está ganhando espaço no Distrito Federal. A produtora rural Leandra Alvarenga, que era advogada e trabalhava no setor financeiro, decidiu mudar de carreira e investir na fruticultura inovadora. Com sua família, fundou a Cerrado Blue, em Sobradinho (DF), tornando-se uma das pioneiras na produção do fruto na região.



“Estamos surpresos com a adaptação do mirtilo ao nosso clima e com a qualidade da produção. É uma fruta de qualidade, que tem mostrado um aspecto bom, tanto no sabor quanto no tamanho e na resistência”, afirmou Leandra em entrevista ao CB.Agro — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília —, desta sexta-feira (14/3).

Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, Leandra contou que o empreendimento surgiu na vida dela após a pandemia, quando decidiu, junto com os sócios, apostar no turismo rural. A ideia era proporcionar às novas gerações uma vivência no campo, ao mesmo tempo em que ofereciam um produto diferenciado. A família, que se encantou pelo mirtilo devido a suas propriedades antioxidantes e benefícios à saúde, estudou a fundo, buscou orientação técnica de especialistas da Universidade de Brasília (UnB) e viajou pelo Brasil para aprender sobre o cultivo.

Além da fruta in natura, a Cerrado Blue investe em produtos derivados, como geleias, molhos e até chá com folhas de mirtilo, que possui efeito ansiolítico. “Descobrimos que o mirtilo tem um grande potencial gastronômico, sendo usado tanto em pratos doces quanto salgados”, explicou Leandra. Atualmente, a produção é voltada para o consumidor final, mas a expectativa é expandir a agroindústria para atender os supermercados e mercados especializados.

O crescimento da agricultura no DF tem recebido incentivo do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio de programas de financiamento para pequenos produtores. A Cerrado Blue já acessou crédito via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e planeja ampliar a produção. “Com a agroindústria, poderemos aumentar o volume de produtos desenvolvidos por nós”, destacou a produtora.

Agora, o projeto ganha projeção internacional. A empresa foi selecionada pelo GDF para participar da Fruit Attraction, feira global de fruticultura, que ocorrerá em São Paulo, de 30 de setembro a 2 de outubro. Essa será a primeira vez que a Cerrado Blue apresentará seus produtos fora de Brasília, uma oportunidade para expandir a marca e firmar novas parcerias. “É uma vitrine internacional e uma chance de mostrar que o DF também pode ser referência na produção de frutas”, afirmou Leandra.

