Ressaca de carnaval: bloco Praga de Baiano traz pedaço de Salvador para Brasília

A programação pós-carnaval continua agitando o Distrito Federal. Neste sábado (15/3), foi a vez do bloco Praga de Baiano, a Bahia é Aqui de reunir foliões nas ruas do DF. O ponto de encontro foi o estacionamento comercial da 205/206 Norte, quadra já conhecida por sediar bloquinhos carnavalescos, onde o festejo permanece até às 16h.

Leandro Moraes, organizador do evento junto com Mariana Beata, explica que o bloco surgiu como uma homenagem à música da terra de Salvador. “A banda Praga de Baiano, idealizadora do projeto, já prestava uma homenagem aos Novos Baianos e à música feita na Bahia, que influenciou várias gerações de música da folia e de carnaval”, conta.

“Esse ano, a gente pensou em fazer a Praga de Baiano, sob o lema a Bahia é aqui, transformando esse estacionamento em um pedacinho”, continua Leandro. A estrutura do palco foi feita de bambu, para remeter ao bambuzal da saída do aeroporto de Salvador, um dos maiores cartões postais da cidade.

“A ideia do bloco é transformar esse lugar em um pedacinho da Bahia, trazendo toda a magia e a hospitalidade que o baiano tem e sabe fazer a brincadeira fluir”, completa.

O evento começou por volta das 10h30, com uma lavagem simbólica na quadra feita pela Mãe Frances de Oyá, resgatando a tradicional lavagem do Senhor do Bonfim, celebração religiosa que ocorre em Salvador.

Após a lavagem e uma roda de capoeira realizada no estacionamento, a Banda Surdodum subiu ao palco junto. O grupo, formado em 1994, é composto por 15 integrantes, entre surdos, ouvintes e um cadeirante, e se dedica a promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva por meio da música.

Para Leandro, a participação da banda é necessária para tornar o carnaval mais democrático. “No grupo, os surdos têm o protagonismo, estão à frente do palco, estão tocando aqui na capital do país”, destaca o organizador.