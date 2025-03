Erika Januza desembarca na África do Sul para tradicional desfile de carnaval

Erika Januza está na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, - (crédito: Divulgação)

Erika Januza está na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, para participar, neste sábado (15/3), do desfile de carnaval que acontece há 15 anos na cidade. A atriz foi convidada pela organização do evento e foi conectada pelo Consulado do Brasil no país africano.

“Fiquei muito feliz com o convite para representar o Brasil nessa grande festa. A Cidade do Cabo é linda e a comunidade é super envolvida com o Carnaval. Minha recepção foi emocionante. Não imaginava receber tanto carinho por aqui. Eles se inspiram muito no nosso Carnaval, mas usam ritmos locais no lugar do samba, por exemplo, e não há competições entre escolas, é um grande desfile”, conta a atriz.

Erika já participou de alguns eventos pela cidade, pôde conhecer o barracão onde tudo é preparado com bastante antecedência e fez um discurso para falar sobre a importância da África para o Brasil e para ela. “Fiquei muito emocionada e estou honrada em poder trazer o samba no pé brasileiro para o Cape Town Carnival", conta Erika.