Tempo no DF: Calor de até 34°C, umidade na casa dos 30% e chuvas isoladas hoje

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Distrito Federal terá um dia de calor intenso, com máxima entre 33°C e 34º. A, mínima atingiu a marca de 17°C, nas primeiras horas da manhã. Segundo a previsão, há chances de chuvas isoladas ao longo do dia, mas sem alerta para temporais. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 90%.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, as precipitações podem ocorrer em áreas específicas do DF, sem atingir todas as regiões. "Existe a probabilidade de chover, mas de forma isolada. Também há previsão de chuvas para os próximos dias", explicou ao Correio.

Cuidados

Na noite de ontem, temporais com muita ventania foram registrados em Ceilândia (onde semáforos ficaram desligados), Samambaia e Recanto das Emas. Moradores relataram queda de energia e telhados arrancados.

Na última quarta-feira (6/3), o Inmet adiantou ao Correio que o ciclone extratropical no Brasil aumentaria às chances de chuvas fortes no DF.

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.