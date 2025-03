Distritais reclamam de condução da escolha do novo secretário de Saúde

Na audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Legislativa (CLDF), que ocorreu nesta segunda-feira (17/3), deputados distritais comentaram sobre a forma como o novo secretário de Saúde (SES-DF), Juracy Cavalcante, foi escolhido.

Paula Belmonte (Cidadania) questionou Cleber Monteiro, nome indicado para assumir a presidência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) no lugar de Cavalcante, sobre o processo. “O senhor acha moral um presidente do Iges se tornar secretário de Saúde em questão de horas? Na minha visão, isso não é moral”, argumentou.

O distrital Gabriel Magno (PT) também comentou sobre o assunto. “O que essa Casa vai aprovar e o que o governador Ibaneis está propondo é uma imoralidade e, na minha opinião e convicção, uma ilegalidade que atenta a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde”, avaliou o petista.

Procurado pela reportagem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que não vai comentar sobre o assunto.

Sabatina

O nome de Cleber Monteiro foi aprovado pela Comissão de Saúde da CLDF para assumir a presidência do Iges-DF. Por três votos a dois, o delegado aposentado da Polícia Civil (PCDF) foi aprovado pelos distritais que compõem a comissão.

Jorge Vianna (PSD), Martins Machado (Republicanos) e Pastor Daniel de Castro (PP) votaram a favor. Dayse Amarilio (PSB) e Gabriel Magno (PT) foram contrários à indicação.

Após a aprovação na Comissão de Saúde, a indicação vai ao plenário da Câmara. O Correio apurou que isso deve ocorrer hoje e, para que a nomeação seja aprovada pela CLDF, é necessária maioria simples de votos entre os distritais presentes na sessão.

Caso os parlamentares não aprovem, o GDF terá que mandar outro nome para ser sabatinado e aprovado. O nome de Cleber Monteiro foi indicado após o antigo presidente do Iges-DF, Juracy Cavalcante, ser nomeado como secretário de Saúde no lugar de Lucilene Florêncio, que pediu exoneração do cargo.