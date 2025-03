Com investimento de R$ 17 milhões, atendimento de pediatria é ampliado

Desde 1º de março, profissionais especializados em serviços de pediatria, contratados pela Secretaria de Saúde (SES-DF), atuam em regime de plantão em hospitais da rede pública. A medida faz parte de um conjunto de estratégias da pasta para lidar com a alta demanda durante o período de sazonalidade de doenças respiratórias.

Com mais de R$ 17 milhões investidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), os novos pediatras foram distribuídos nos hospitais regionais do Guará (HRGu), Ceilândia (HRC), Brazlândia (HRBz), Taguatinga (HRT), Sobradinho (HRS), Planaltina (HRPl), Região Leste (HRL, no Paranoá) e Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

Profissionais complementam atuação pediátrica na rede pública, garantindo assistência desde 1º de março. (foto: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

De acordo com a coordenadora de Atenção Especializada à Saúde (Cates) da SES-DF, Julliana Macêdo, os profissionais contratados atuam apenas nos prontos-socorros — e não em ambulatórios —, cumprindo plantões de seis horas. “No total, serão mais de 14 mil plantões ao longo de seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis. Nessas duas semanas, já foi possível perceber impactos diretos tanto nas equipes quanto nos atendimentos”, afirma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A rede pública de saúde contém 475 pediatras em atividade atualmente. Segundo Julliana, se comparada ao mesmo período de 2023, a sazonalidade das doenças respiratórias está menor este ano. Com essa percepção e novas estratégias terapêuticas, um atendimento mais eficiente tem sido efetivado.