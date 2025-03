Em surto, filho esfaqueia a própria mãe, no Guará 2

Uma idosa de 70 anos foi esfaqueada pelo próprio filho, um homem de 43 anos, que estava em surto, no início da noite dessa quinta-feira (13/3). O crime ocorreu na QE 28 do Guará 2, dentro da casa da vítima.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os militares que atenderam a ocorrência fizeram um torniquete para estancar os sangramentos até a chegada do socorro médico.

Após os atendimentos iniciais, a idosa — que teve ferimentos na perna e no braço — foi encaminhada para o Hospital de Base e o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).



O caso, porém, está sendo investigado pela 4ª DP (Guará), como lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, de acordo com a Polícia Civil (PCDF). O autor do crime está sob escolta policial na UPA do Núcleo Bandeirante.