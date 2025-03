Faculdade em Brasília promove campanha com doação de sangue e cabelo

Será realizada, na próxima quarta-feira (19/3), na Faculdade Anhanguera, no Taguatinga Shopping, uma campanha de doação de sangue e cabelo. O Trote Solidário do centro de ensino busca engajar alunos, professores, colaboradores e público externo na ajuda a outras pessoas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



"O Trote Solidário é uma oportunidade de unir forças e transformar vida. Acreditamos que a solidariedade é um valor fundamental e queremos incentivar a prática do bem em nossa comunidade”, destaca Karen Loiola, coordenadora acadêmica.

A ação também fará a arrecadação de livros, que podem ser entregues diretamente na portaria da unidade. Para participar da doação de sangue, que será feita entre 8h e 12h, é necessário realizar um cadastro prévio online, por meio de um formulário on-line. O corte de cabelo ocorrerá das 9h às 12h e das 19h às 21h.

Serviço

Local: Faculdade Anhanguera (Taguatinga Shopping)

Data: 19 de março (quarta-feira)

Doação de sangue: 8h às 12h

Corte de cabelo: 9h às 12h e 19h às 21h

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping