Ação social oferece cortes de cabelo de graça para confecção de perucas

Está com um cabelão, pensando em cortar? Essa é a sua chance de mudar o visual, gratuitamente, e ainda, ajudar em uma causa solidária: o projeto Corte e Compartilhe. A iniciativa, que acontece entre os dias 16 e 30 de outubro no Pátio Brasil Shopping, tem o intuito de incentivar as doações de cabelo para a confecção de perucas destinadas às pacientes atendidas pela Rede Feminina do Hospital de Base de Brasília.

A partir do dia 17 de outubro, os cortes serão realizados na Loja Rosa, no piso P2 do shopping. Para participar da campanha e fazer um corte de cabelo gratuito é preciso doar pelo menos 15 cm (5 dedos de comprimento) do cabelo. Não é necessário agendamento prévio.

Os cortes ocorrem todos os dias da semana seguindo um horário estipulado (veja detalhes no final da matéria).

Outubro Rosa no Pátio Brasil: ação solidária Corte e Compartilhe (foto: Divulgação)

Quem visitar a Loja Rosa também poderá ter acesso a materiais informativos sobre a campanha e receber orientações sobre prevenção do câncer de mama durante todo o horário de funcionamento do shopping.

O evento de abertura ocorre nesta quarta-feira (16/10), a partir das 17h, no HK Studio, também no piso P2 do Pátio Brasil. Personalidades como a ex-atleta profissional de vôlei Fabíola Constâncio, a influenciadora Larissa Bezerra, além da diretora e coordenadora da Rede Feminina de Câncer do Hospital de Base, Ana Paula Soares, vão estar presentes.

"É uma iniciativa que reafirma o compromisso com a responsabilidade social e suporte à comunidade. Este projeto proporciona a oportunidade de fazer uma diferença significativa na vida daqueles que estão enfrentando os desafios do câncer. Todos são convidados a contribuir positivamente, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos na luta contra essa doença", escreveu, em nota, os organizadores do evento.

Serviço:

Evento de abertura do projeto Corte e Compartilhe

Local: HK Studio - Piso P2 - Pátio Brasil Shopping

Data: 16 de outubro (quarta-feira)

Horário: 17h

Cortes para doação - projeto Corte e Compartilhe



Local: Loja Rosa - Piso P2 - Pátio Brasil Shopping

Data: 17 a 30 de outubro

Horário dos cortes para doação: segunda-feira, das 11h às 20h; terça a sábado, das 11h às 14h; e domingo, das 14h às 17h

Pátio Brasil Shopping

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de funcionamento:

Lojas e Serviços: Segunda a sábado, 10h às 22h / Domingos, 13h às 19h

Alimentação e Lazer: Segunda a sábado, 10h às 22h / Domingos, 12h às 20h

Estacionamento: Sábado R$ 8,00 (oito reais) / Domingos e feriados: Gratuito



*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca