Homem é preso em Taguatinga ao se passar por PM para arrecadar dinheiro

O falso policial entrou em contato com comerciantes de Taguatinga. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem que se passava por policial militar foi preso, na tarde desta terça-feira (18/3), por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enquanto tentava aplicar um golpe em uma loja na QNE 14, em Taguatinga.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados após o comerciante desconfiar do homem, que pedia doações para um suposto torneio de futebol, identificando-se como um tenente do 2º Batalhão.

Sem acreditar na situação, o lojista fez contato com a Rede de Comércio Protegida do 2º BPM. Segundo a PMDF, o suspeito ficou detido até a chegada dos policiais, que confirmaram o estelionato e constataram que outros estabelecimentos locais passaram por situação semelhante nos últimos dias.









A PMDF também informou que, em contato com comerciantes e com outros policiais, foi possível verificar que há diversas outras vítimas desse mesmo indivíduo em todo o Distrito Federal.

O suspeito foi conduzido para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde ficou preso em flagrante pelo crime de estelionato tentado.