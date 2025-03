Clube Social Negro de Brasília lança livro em evento gratuito neste sábado

No próximo sábado (19/3), a capital federal será palco de um evento que valoriza a cultura e a memória negra no Brasil. No escopo da celebração do Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o Clube Social Negro de Brasília promoverá o lançamento do livro Clubes Negros & Protagonismo Social. O evento é gratuito e aberto ao público, mas para participar, é preciso confirmar presença por meio do formulário que está disponível neste link.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A obra, organizada pelos professores Giane da Silva Vargas, José Antônio dos Santos e Márcia Terra Ferreira, reúne artigos de pesquisadores, intelectuais e estudiosos dos clubes sociais negros em todo o país. Publicado pelo selo Nyota, o livro resgata a trajetória desses espaços de resistência e protagonismo negro, fundamentais na luta por direitos, identidade cultural e justiça social no Brasil.

O lançamento contará com a presença de autores e convidados especiais, além de um momento para troca de ideias e reflexões sobre a importância histórica e social dos clubes negros. “O evento será uma oportunidade para celebrar essa obra importantíssima e para reafirmar o nosso compromisso com a preservação da memória e do legado da população negra brasileira”, destacou o presidente do Clube Social Negro de Brasília, Heitor Perpétuo.

Sobre o livro

O livro nasceu a partir dos debates realizados no Seminário dos 150 anos da Sociedade Floresta Aurora, o clube social negro mais antigo em atividade no Brasil, localizado em Porto Alegre (RS). Além de contar essa história, a obra aborda temas como as tecnologias quilombolas nos clubes negros, vivências corporais e registros de resistência desses espaços.

Para a professora Giane Vargas, uma das organizadoras, o livro representa um marco na valorização dos clubes. "Reunir autores de diferentes partes do Brasil, com um fio condutor que conecta pensamentos e ações, é uma forma de reconhecimento da importância desses espaços para a juventude negra e para aqueles e aquelas que ainda não conhecem a magnitude do que significa a existência material e imaterial de um Clube Social Negro”, afirmou a professora.

Serviço

Data: 22 de março de 2025

Horário: 18h

Local: Clube Social Negro de Brasília – Casa Comum (SCLN 205, Bloco B, sala 19, Asa Norte, Brasília-DF) Formulário para confirmação de participação: https://bit.ly/lancamento-csn

Mais informações:

Clube Social Negro de Brasília

Criado em 2024, o Clube Social Negro de Brasília surge como um espaço de promoção da igualdade racial e desenvolvimento integral da população negra afro-brasileira, contribuindo para o fortalecimento de sua identidade, inclusão e bem-estar social. Tem o objetivo de ser referência na integração dos povos negros na diáspora africana, fortalecendo valores como protagonismo, justiça social, memória, pertencimento, respeito, coletividade e antirracismo.

Selo Nyota

Criado em 2018 pelas professoras Franciéle Garcês e Nathália Romeiro, o Selo Nyota publica livros científico-acadêmicos elaborados e protagonizados por pessoas negras, LGBTQIAP+, indígenas e mulheres, com vistas a visibilizar suas produções científicas e enfrentar o memoricídio e epistemicídio desses conhecimentos na academia e sociedade brasileira.

Com mais de 50 obras no catálogo, tem como compromisso a justiça informacional e epistêmica de populações historicamente invisibilizadas do mercado editorial científico. Contato Instagram: @clubesocialnegro