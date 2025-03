Espetáculo de dança 'A Capital' conta a história da construção de Brasília

Será realizado, no dia 27 de março, um espetáculo de dança que busca contar a história da construção de Brasília. A Capital é um projeto da Cia. Have Dreams, uma companhia de dançarinos que irá apresentar seu trabalho no Teatro da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (UnB).

A obra nasceu como uma coreografia, premiada, em 2023, no festival Hip Hop District, maior evento de danças da América Latina. Transformada em um espetáculo mais completo, a apresentação conta com a participação de 28 dançarinos e quatro coreógrafos, com estudos aprofundados em diferentes linguagens e estéticas das Danças Urbanas.

O trabalho coreográfico explora os primeiros anos de Brasília a partir da perspectiva dos candangos e conta as histórias desses operários por meio de movimentos que investigam seus sofrimentos e a exaustão.



Serviço

Data: 27/04

Horário: às 20h



Local: Teatro da ADUnB

Ingressos aqui.