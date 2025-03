Brasília registra o primeiro caso de sarampo em quatro anos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou nesta quarta-feira (19/3) o primeiro caso de sarampo registrado na capital em quatro anos. A paciente, uma mulher entre 30 e 39 anos, não precisou de internação e se recupera em casa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A SES-DF afirma que contactou pessoas que estiveram em contato com a mulher recentemente e as manterá sob monitoração até o início de abril, para evitar a dispersão do vírus. A secretaria apurou se houve outros casos após o diagnóstico, mas nenhum foi encontrado. Existe a suspeita de que a paciente possa ter contraído o vírus em uma viagem internacional.

Em novembro do ano passado, Nísia Trindade, então ministra da Saúde, havia anunicado que o Brasil voltou a ser considerado livre do sarampo, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita, status que havia perdido em 2019.

*Estagiário sob supervisão de Malcia Afonso