Seleção volta a ter um melhor do mundo em campo desde Kaká no Bezerrão

Há um elo forte entre a Seleção Brasileira e o Distrito Federal. Não apenas por ser a capital do país, ponto estratégico de logística e de articulações políticas. O quadradinho guarda memórias valiosas. O compromisso canarinho contra a Colômbia, hoje, às 21h45, no Estádio Nacional Mané Garrincha, nos remete ao passado. Em 19 de novembro de 2008, a Amarelinha reinaugurava o Bezerrão, no Gama, com o duelo eletrizante contra Portugal. O encontro está marcado pela goleada por 6 x 2 sobre Cristiano Ronaldo e companhia e pela última vez na qual o país ostentou um melhor jogador do mundo em campo. Passados 5.965 dias, isso acabará quando Vinicius Junior entrar em campo com o selo de The Best, o melhor do planeta bola pela Fifa.

Em 17 de dezembro do ano passado, o astro do Real Madrid recebeu a condecoração da entidade. O feito foi possível, basicamente, devido ao desempenho no time espanhol. Embora ainda esteja devendo uma atuação de gala com a Amarelinha, Vini Junior entrará em campo no Mané Garrincha no status mais evoluído de liderança técnica da Seleção. Visando potencializar o futebol do atacante, o técnico Dorival Júnior deve escalá-lo em posição próxima à desempenhada no clube merengue. Entre os companheiros, o craque é unanimidade. Ou seja, no primeiro compromisso pelo Brasil como melhor atleta do mundo, o camisa sete terá um ambiente propício para, de fato, atuar como uma referência com a bola no pé.

Mas Vinicius Junior não joga sozinho. O talento nascido em São Gonçalo (RJ) faz parte um luxuoso trio. Inclusive, pode ter o talento potencializado contra a Colômbia por um companheiro e "ameaça" ao trono de melhor do mundo: Raphinha. O gaúcho de Porto Alegre é um dos mais badalados da temporada europeia, com 27 gols e 20 assistências em 42 partidas pelo Barcelona. Outro colaborador de Vini Jr. no ataque é Rodrygo. O Raio se apega ao entrosamento de Real Madrid para elevar o patamar do companheiro.

Raphinha e Rodrygo se apresentaram com a Seleção em Brasília cinco meses atrás, na goleada por 4 x 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias. O jogador do Barcelona foi o destaque, com duas bolas na rede. Lesionado, Vini Jr. ficou de fora. Hoje, ele retorna e ensaia dar mais poder de fogo ao Brasil. Levantamento do Correio ressaltou o poder letal do trio na temporada. Ostentam 60 gols, nove a mais do que quando se apresentaram ao técnico Dorival Júnior para a Copa América no ano passado.

O trio de ataque impõe respeito. Porém, será necessária uma sinergia de toda a equipe na noite em Brasília para a Seleção poder, de fato, respirar nas Eliminatórias. Atualmente, o Brasil está na quinta colocação da classificação. O momento transforma o jogo contra a Colômbia em confronto direto. Com um ponto a mais, os adversários ocupam o quarto lugar. Uma vitória significa conforto para a equipe seguir a caminhada em direção à Copa do Mundo. Embora não impacte tanto no sonho de estar no Mundial (são seis vagas, além da repescagem, em jogo), um tropeço na partida de alta tensão pode provocar alguns prejuízos nos bastidores.

O dono da prancheta está sob pressão. Vem de empates por 1 x 1 contra Venezuela e Uruguai. Lá se vão 121 dias desde a última partida. Não bastasse a necessidade de vencer para alçar o Brasil para além da quinta colocação nas Eliminatórias, o planejamento foi frustrado com o corte de Neymar, devido a uma lesão. Há uma preocupação com a defesa. A Amarelinha tem o pior sistema entre os seis primeiros classificados, com 11 gols sofridos em 12 partidas. Contra a Colômbia, Dorival promoverá a quinta linha defensiva diferente desde o primeiro jogo na classificatória para a Copa do Mundo.

Tudo isso ocorrerá diante de um grande público na capital federal. Todos os ingressos colocados à venda para o duelo diante dos colombianos foram vendidos de maneira antecipada. Assim, o Mané Garrincha terá mais de 68 mil vozes brasilienses unidas em prol de empurrar a Seleção Brasileira rumo à vitória em casa. O ambiente perfeito está montado. Resta, agora, confirmar a expectativa de brilho do atual The Best para a torcida ter, de fato, vários motivos para comemorar no reencontro da cidade com os maiores craques do país.

Ficha técnica

Brasil x Colômbia

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (13ª rodada)

Onde: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Quando: Quinta-feira (20/3), às 21h45

Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

Transmissão: Globo e SporTV

Prováveis escalações

Brasil — Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vinicius Junior e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Colômbia — Vargas; Lucumi, Muñoz, Davisson Sánchez e Mojica; Richard Ríos, Llerma e Arias; James Rodríguez; Córdoba e Luís Diaz. Técnico: Néstor Lorenzo

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima