Evento homenageia agrônomo pioneiro que dedicou a vida a estudar o Cerrado

Em 4 de abril, um evento vai homenagear os 120 anos do nascimento de Ezechias Paulo Heringer, agrônomo pioneiro morto em 1987 e que dedicou a vida aos estudos da flora do Cerrado, em especial, às orquídeas. A homenagem, que pretende dar visibilidade à conexão harmônica entre homem e natureza, ocorrerá no Parque do Guará, às 9h. Quelvia Heringer, filha do especialista, é a responsável pela celebração.

Também nesta data, o Instituto Sumi-e Brasil, em parceria com o Brasília Ambiental (Ibram) e com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), será responsável por uma oficina de confecção do "nendodama", técnica japonesa que faz uso de adubo orgânico para o plantio de sementes nativas do Cerrado. A atividade visa despertar a consciência ambiental nos participantes, que terão contato direto com a natureza.

Nascido em Manhuaçu (MG) e formado pela então Escola Superior de Agricultura de Lavras (Esal) — hoje Universidade Federal de Lavras (Ufla) —, Ezechias chegou à capital federal em 1959 a convite do presidente Juscelino Kubitschek, a fim de colaborar na construção do Parque Nacional de Brasília. O trabalho do também ambientalista foi crucial para a formação de várias unidades de conservação que hoje são áreas dedicadas ao lazer e à preservação da natureza no Distrito Federal.

O agrônomo foi responsável pela criação de outros espaços verdes, como o Parque do Guará, onde ele, ao lado da família, residiu por anos. Ao todo, ele fez mais de 35 mil coletas de espécies, a maioria endêmica do Cerrado. Além da enorme contribuição ambiental, Ezechias Heringer foi professor na Universidade de Brasília (UnB), onde lecionou botânica e madeiras.

Aniversário de 120 anos de Ezechias Heringer

Local: Parque do Guará

Data: 4 de abril

Horário: a partir das 9h