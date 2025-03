Homem que estava desaparecido em Águas Claras é encontrado no Guará II

Henrique Dias Nogueira, 40 anos, que estava desaparecido há mais de um mês em Águas Claras, foi encontrado por policiais militares do 4º Batalhão, na madrugada desta quinta-feira (20/3), no Guará II. Durante o patrulhamento, a equipe reconheceu o homem, conversou com ele e entrou em contato com seus familiares, marcando como local de encontro a 4ª Delegacia de Polícia.

As buscas ocorriam desde 10 de fevereiro, quando a família emitiu uma notícia sobre o desaparecimento de um parente e registrou o boletim de ocorrência. Eles informaram que, no último contato, Henrique, usuário de entorpecentes, apresentava desorientação.

Ao Correio, o irmão de Henrique, Edson Dias, informou que ele costumava se ausentar por alguns dias, mas nessa última ocasião, não deu mais notícias. "Nos últimos tempos, ele vinha apresentando sinais de instabilidade emocional e episódios de desorientação e esquecimento, além do uso de entorpecentes", contou.

No encontro com os familiares e a mãe, a guarnição policial ainda orientou o homem a procurar ajuda para tratar a dependência química e ele se propôs a, no dia seguinte, buscar a ajuda mediante internação.