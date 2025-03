Programa oferece experiência parlamentar a estudantes da rede pública

O programa Nosso Parlamento — Prêmio A Voz da Juventude está com as inscrições abertas até 23 de março. A iniciativa tem como objetivo promover a vivência parlamentar a estudantes do Ensino Médio da rede pública.

A iniciativa é uma parceria entre a Escola do Legislativo (Elegis) e a Procuradoria da Juventude (Pejuv) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), e oferece uma experiência prática sobre o funcionamento do Legislativo.

Serão eleitos 24 jovens deputados com a oportunidade de atuar como parlamentares por um dia, conhecendo de perto os processos democráticos e legislativos. Realizadas diretamente nas escolas participantes, as eleições contam com o uso de urnas eletrônicas, simulando um processo real.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há ainda o prêmio A Voz da Juventude, em que as instituições poderão inscrever redações apresentando uma ideia para uma proposição legislativa. Os textos devem abordar temas de relevância para a juventude do Distrito Federal, como educação, saúde, segurança, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, trabalho, emprego e empreendedorismo.

Serão contemplados os três melhores trabalhos por meio de emenda parlamentar destinada ao procurador Especial da Juventude, deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL).

“Precisamos despertar no jovem o interesse na discussão política. Trazê-los para dentro do debate como protagonista, dando voz a suas ideias. Esta edição do Nosso Parlamento – Prêmio a Voz da Juventude vai abrir as portas da CLDF para os estudantes do Ensino Médio, para que auxiliem na construção de políticas voltadas a essa importante parcela da sociedade”, diz o parlamentar.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado