Outono começa nesta quinta (20/3) com muito calor e previsão de chuva

o Outono é a estação de transição do período chuvoso para a seca

A estação considerada transição entre o período chuvoso e seco no Distrito Federal (DF) começou às 6h desta quinta-feira (20/3). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que, neste ano, a estação registre chuvas abaixo da média esperada e apresente temperaturas mais altas que a média histórica. Na manhã desta quinta, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima esperada deve chegar a 31°C. Ao longo do dia, a umidade deve variar entre 95% e 35%.

Quem irá ao Estádio Mané Garrincha para assistir ao jogo da seleção brasileira, deve estar atento. A previsão é de pancadas de chuvas isoladas, à tarde e à noite. Chuva que poderá ser registrada, inclusive, na região central do Plano Piloto, no horário do jogo.

Para os próximos três dias, a previsão do tempo é semelhante segundo o instituto. É esperado que no fim de semana ocorra pancadas de chuva, com raios e trovoadas, principalmente ao entardecer durante a noite.

O Outono terminará em 20 de junho 23h42, para dar lugar ao inverno.