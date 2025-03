Agressora monitorada descumpre medida e é presa no Núcleo Bandeirante

Descumprimento de medida protetiva leva à oitava prisão no DF - (crédito: Reprodução: SSP/DF)

Uma mulher, monitorada por agressão pelo Serviço de Proteção à Mulher, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), foi presa nessa quarta-feira (19/3) após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) no Núcleo Bandeirante. Segundo a pasta, é a oitava prisão do ano por violação desse tipo de medida no DF.

A prisão ocorreu porque a mulher desrespeitou a área de exclusão estabelecida pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, mesmo após receber alertas da Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) para que deixasse o local. Diante da recusa, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou a viatura mais próxima, que efetuou a prisão. Encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia, ela foi autuada em flagrante pelo descumprimento da medida judicial.

Medida eficaz

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou a eficiência do serviço de monitoramento: “A prisão em flagrante demonstra a efetividade do nosso sistema de proteção”.

Desde a criação do Serviço de Proteção à Mulher, em março de 2021, 92 prisões foram realizadas por descumprimento de medidas protetivas. A maioria dos casos, no entanto, foi resolvida sem necessidade de prisão, o que reforça a eficácia do monitoramento e da atuação preventiva.

“Mesmo com a medida protetiva, alguns agressores insistem em violá-la, e é nesses casos que nosso serviço se mostra essencial”, avaliou a titular da DMPP, Andrea Boanova. “Felizmente, até hoje, todas as vítimas monitoradas tiveram sua integridade preservada.”

Integração

O Serviço de Proteção à Mulher funciona dentro do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), no mesmo espaço físico do Copom da Polícia Militar, garantindo uma resposta mais ágil em casos de emergência.

“A proximidade entre as instituições proporciona mais rapidez no atendimento, o que é crucial para proteger a vítima antes que o agressor consiga qualquer aproximação”, explica Andrea Boanova. “Esta é a quinta prisão apenas neste mês.”