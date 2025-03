Eixão do Lazer recebe debate sobre feminismo no domingo (23/3)

O Eixão do Lazer recebe, no próximo domingo (23/3), um debate sobre feminismo. A segunda edição do projeto "Vozes de luta 2025" terá como tema "Resistência e afeto: Uma estratégia feminista de transformação social". O evento será na altura da 207 Norte e será aberto ao público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Este será um espaço de troca, escuta e aprendizado coletivo. Vamos refletir sobre como podemos, juntes, fortalecer a luta feminista e promover mudanças reais em nossa sociedade", diz o convite para o debate. "O convite é para todas as mulheres militantes, ativistas, estudantes, comunidade e todos que desejam refletir sobre como o feminismo pode ser uma ferramenta poderosa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária", propõe a chamada.

Como palestrantes convidadas, estarão presentes Dirnamara Guimarães, filósofa, especialista em Técnica Legislativa, Língua Portuguesa e Redação, servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados, tecelã, ativista do coletivo BordaLuta; Luka Borges, administradora, especialista em Mobilização Digital e Construção de Comunidades, sócia da BaseLab e fundadora do Movimento Não É Não e Rita Andrade, feminista militante do Levante Feminista Contra o Feminicídio, atua na defesa dos direitos das mulheres por meio da cultura e das políticas públicas, foi presidenta do Conselho Curador da FBT e membro consultivo da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da OAB-DF.

Serviço:

Data: domingo – 23/3/2025

Horário: 9h30 – Rrecepção com café da manhã / 10h – início dos debates

(a organização pede que as pessoas não se atrasem, pois o evento vai começar na hora, em respeito a todos)

Local: Eixão do Lazer – altura da 207 Norte